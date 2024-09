ILUS VÕI INETU? «Täiesti jõle!» Oscar Wilde'i pojapoeg põlastab kirjanikust loodud skulptuuri

Lisaks sellele, et Merlin Holland on Oscar Wilde'i lapselaps, tuntakse meest ka Oscar Wilde'i eksperdina, kes on pühendanud oma elu kirjaniku elu ja loomingu uurimisele. Hollandi arvates on kaks meetrit kõrge must proksskulptuur äärmiselt inetu ega väljenda Oscar Wilde'i nutikust ega geniaalsust. Skulptuuri kontseptsiooni mõtles välja sir Eduardo Paolozzi.

«Ma toetan igasugust innovatsiooni moodsas kunstis,» ütles Holland Observerile varsti avatavast skulptuurist rääkides. «Aga see tundub mulle vastuvõetamatu. See näeb täiesti jõle välja.»

Holland tõi välja, et skulptuur isegi ei meenuta Wilde'i, keda peetakse üheks kõige olulisemaks inglise keeles kirjutanud näitekirjanikuks. Holland leiab, et skulptuur näeb nii sünge välja, et igaüks, kes seda näeb, mõtleb pigem Wilde'i traagilisele lõpule kui tema teostes peitunud rõõmule. Wilde suri 46-aastaselt vaesuses, olles mõistetud vangi homoseksuaalsuse eest.

Skulptuuri disaininud Eduardo Paolozzi suri 2005. aastal. Ta on veel loonud 1995. aastal avatud pronkskuju Isaac Newtonist, mida näeb Briti Raamatukogu juures, ning 1986. aastal avatud mosaiigid Tottenham Court Roadi metroojaamas. Paolozzi esitas Wilde'i skulptuuri disaini 1995. aastal, uskudes, et Wilde'i skulptuur peaks olema mitte niivõrd realistlik, kuivõrd kontseptuaalne.

Skulptuur viiakse ilmselt juba järgmistel nädalatel Dovehouse Greeni parki.

Oscar Wilde'i pojapoeg Merlin Holland. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Scanpix

Wilde'i pojapoeg leiab, et arvestades kirjaniku elusaatust, on äärmiselt ebasobiv, et skulptuuri näol on tegemist Wilde'i külili peaga.

«Mu meelest ütleb see skulptuur, et siin on monument mehest, kellel ühiskond pea maha raius. Kuidas me tahame teda mäletada? Lõbusa, meelelahutusliku ja huvitavana, või inimesena, kellel võeti pea maha ja kes lõigati ribadeks, sest ta rikkus toonaseid seadusi? Ma igal juhul tean, mida mina eelistaks.»

Skulptuuri suhtes on vastakad tunded ka endisel Tate'i kuraator Simon Wilsonil, kes ütles: «Miks on see pea tükkideks lõigatud? Miks see külili on? Kunstiajaloolasena ma võin seda tõlgendada nii, et lõikekohad tema peas sümboliseerivad Wilde'i kannatusi. Ja külili olemine näitab, et ta elu lõppes häbiväärselt. Aga kas tavaline vaataja seda niimoodi vaadata oskab?»