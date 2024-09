Poolpaljad tantsijad, monstrumautod ja viski: Katy Perry uus tantsualbum on tõeline comeback-katastroof

Laulu «Woman's World» - ja eriti selle piinlikuks nimetatud muusikavideot - on Perry ise nimetanud satiiriks. Sydney Ülikoolis soo- ja kultuuriuuringute osakonnas töötav Grace Sharkey ütleb, et satiir on kohmakas ja nõrk ega sobi praegusse aega.

«See pidi selgelt olema põnev popkultuuri-moment,» leiab Sharkey. «Selline moment, mis lõikab kasu asjaolust, et inimesed on huvitatud feministlikust poliitikast. Paraku üha enam seistakse hetkel vastu sellele, mida nähakse kui feministliku poliitika kaubastamisele. Ja ma arvan, et laulu on suuresti nii palju negatiivset vastukaja saanud, sest see on lihtsalt halb.»

Kriitikud on lisaks välja toonud, et laulu kuue kirjutaja ja nelja produtsendi seas on Lukasz Gottwald ehk Dr Luke, keda 2014. aastal süüdistas popitäht Kesha seksuaalses rünnakus ja emotsionaalses väärkohtlemises. 2023. aastal jõudsid Dr Luke ja Kesha omavahel mõlemale osapoolele sobiva kokkuleppeni, olles ligi kümme aastat kohut käinud.

Dr Luke oli mitme Perry varase hitt-albumi produtsent, «Woman's Worldi» näol ei olnud nende esimese koostööga.

Perry ise kinnitab intervjuudes, et laul pärineb ennekõike temalt endalt.

«Kui ma räägin sellest laulust, siis tunnen end nii võimestatult, olles ema, olles naine, sünnitades, luues elu, luues organeid. Aju! Süda! Ma lõin terve südame! Ma tegin seda ja teen seda endiselt. Ma olen ikka ema ja tunnen end nii kahe jalaga maa peal. Sellest vaatepunktist räägin mina. Lõin laulu paljude inimestega, kellega olen varem koostööd teinud,» on Perry öelnud.

Teine singel «Lifetimes» sai õnneks positiivsemat tagasisidet, kuid seda peetakse lihtsalt igavaks. Tegemist on tantsulooga, millel Perry avaldab austust abikaasa Orlando Bloomile ning nelja-aastasele tütrele Daisyle.

«See viis suuna õigele rajale tagasi,» ütleb Austraalia popmuusikakriitik Sam Murphy. «Sellesse tantsulaulu ei saa keegi auke sisse lüüa. Aga see on nii geneeriline, et selles puudub Katy Perry iseloom täielikult.»

Uus album tuli välja eile ja nagu esimeste singlite leigest vastuvõtust järeldada võis, ei ole sellest saanud uut pop-sensatsiooni. Hetkel pole teada, kas Perry plaanib ka tuurile minna.