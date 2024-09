SÜNGE JA RAJU Eesti raskeim muusikafestival hõikas välja peaesineja

«Paradise Lost jõudis Rock Summerile täpselt õigel ajal ja tabas siinset kuulajaskonda otse kümnesse,» meenutab Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi. «Plaadiga «Gothic» olid nad justkui rajanud täiesti uue muusikastiili ning aasta enne festivali ilmunud «Shades of God» sisaldas juba hümne, mida iga veendunud metalisõber oskas kaasa laulda. Rahvas hullus ja kesk seda kaost hästi õnnestunud kontsert on bändil senini meeles! Toona filmitud kaadrid esinemisest ja publikust moodustasid järgmise albumi hiti «True Belief» video selgroo.»

Tänaseks on Paradise Lost välja andnud 16 stuudioalbumit ja müünud üle kahe miljoni plaadi.

Karmist ja raskest kõlapildist aina meloodilisema loomingu suunas liikunud Paradise Lost jõudis senini edukaima albumiga «One Second» punkti, kus neid peeti rohkem Depeche Mode'ist inspireeritud elektroonilise metali kui ekstreem-metali bändiks, kuid järgnevate aastakümnete gravitatsiooni mõjul on bänd viimase albumiga «Obsidian» naasnud juurte juurde, kus nad end kõige mugavamalt tunnevad.

Müstilise Uexküllide aadlisuguvõsa kalmistu ümbruse Vana-Vigalas vallutavad igal suvel tuhanded raskemuusikafännid. Hard Rock Laagri omanäolist nakatavat võlu kinnitab fakt, et festival on järjepidevalt kasvanud. Paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on ajapikku muutunud tuhandete inimeste jaoks suve tippsündmuseks