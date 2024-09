Suri hiilgav filminäitleja, kelle elu oli täidetud traagiliste kaotustega

Pärast Bing Crosbyga abiellumist sai Kathryn tähelepanuväärsemaid rolle. Ta mängis filmides nagu «Operation Mad Ball», «The Brothers Rico», «The 7th Voyage of Sinbad», «Anatomy of a Murder» ja «The Big Circus». Kohtufilm «Anatomy of a Murder» James Stewartiga sai seitse Oscari nominatsiooni.