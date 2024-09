«Teadmata kadunud» 20: psühholoogilise televisiooni meistriklass

Praegu ei peeta enam eriliseks imeks, et üks seriaali osa maksab sama palju, kui mitte rohkemgi, kui üks mängufilm, ent 2004. aastal oli mõeldamatu, et seriaali ühe osa hind võiks küündida üle 14 miljoni dollari (tänases vääringus umbes 23 miljonit dollarit või umbes 20 miljonit eurot). Kuid just nii palju maksis seriaali «Teadmata kadunud» avaosa ning tagasi vaadates on see rahasumma end igati õigustanud, sest sellist televisiooni enam ei tehta, kui tahes suured summad ka mängus poleks.