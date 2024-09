KITARRID NURKA Alles hiljaaegu Eestis esinenud legendaarne rokkbänd läheb pensionile

Sotsiaalmeediasse üles laetud videos tervitab fänne heas tujus Mick Box. «Tervist, siin Mick Uriah Heepist,» alustab Box videot. «Kas suudate uskuda, et järgmisel aastal möödub Uriah Heepi loomisest juba 55 aastat? See on hämmastav! Ma tean, et paljud teist on meiega olnud algusest peale ja me täname teid selle eest. See tähendab meile palju.»