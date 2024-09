ŠOKK Suri ühe maailma kõige vulgaarsema metal-bändi laulja, kes vihastas korduvalt välja Donald Trumpi

Bänd avaldas sotsiaalmeedias, et Brujo suri 16. septembril.

«Sügava kurbusega peame teatama, et meie liider Juan Brujo on meie seast lahkunud,» kirjutas bänd Instagramis. «Juan sai esmaspäeva varahommikul südamerabanduse. Kiirabi toimetas ta lähimasse haiglasse Lääne-Virginia osariigis Wheelingis, kuid hoolimata meditsiinimeeskonna suurimatest pingutustest suri ta täna hommikul.»

«Tema perekond, sõbrad ja bändikaaslased on muserdatud ja soovivad privaatselt leinata, tänades fänne armastuse ja toetuse eest,» jätkati avalduses. «El Brujo on surnud. Elagu El Brujo!»

Ehkki Brujería on Ameerika bänd, laenavad nad suuresti Mehhiko kultuurist, sest ka bändi mitmed liikmed on hispaanlased ja ladina-ameeriklased. Bändi nimi tähistab hispaania keeles «nõidust».

Brujería endiste liikmete hulka kuuluvad ka mitmed prominentsed muusikud, kes on hiljem liikunud teistesse bändidesse, sealhulgas Fear Factory kitarrist Dino Cazares ja trummar Raymond Herrera, Faith No More basskitarrist Billy Gould, Carcassi kitarrist ja peamine laulukirjutaja Jeff Walker ja paljud teised.