MÜÜDID JA LOOD Accordionfest üllatab taas uute horisontidega

Selleaastase festivali alapealkirjaks on «Müüdid ja lood» («Myths and tales»). Nädala vältel on võimalik kuulda nii eesti heliloojate (Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Hando Põldmäe) nägemusi akordionimuusikast kui ka põnevaid kõlapalette mujalt Euroopast.

Omaette oluline eesmärk on noorte eesti akordionistide kaasamine – huvi sütitamine kõrgetasemeliste kontsertide ning kogenud juhendajate käe all toimuvate meistrikursuste näol. Igal aastal on kuulajateni jõudnud ka mõni uudisteos akordionile, nii ka sel korral – kavas on uut muusikat nii kodumaistelt kui Serbia heliloojatelt.