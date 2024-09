FÄNNID MARUS «Vihurimäe» uusversiooni valiti valge Heathcliff ja liiga vana Catherine

«Vihurimäe» 1958. aasta toimumispaik. Foto: Copyright (c) Mary Evans Picture Library 2013 / Scanpix

Margot Robbie. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

Peamised etteheited fännide poolt on, et nii Robbiel kui ka Elordil on nn «Instagrami-nägu». See tähendab seda, et ehkki tegemist peaks olema ajastufilmiga, mille tegevus toimub 18. sajandil, näevad nii Robbie kui ka Elordi välja nagu teaksid nad väga hästi, mis on Instagram.

Teine kriitika puudutab aga seda, et 34-aastane Robbie on fännide sõnul kaugelt liiga vana, et noorukest Catherine'i mängida. Catherine on raamatu järgi kõigest 18-aastane, samal ajal kui Heathcliff on Catherine'st pelga aastakese vanem.

Jacob Elordi. Foto: picture alliance / Ik Aldama / Scanpix

Teine kriitika, mis puudutab Elordit, on see, et noormees on kaugelt liiga valge, et

Heathcliffi mängida. Nimelt kirjeldatakse Heathcliffi romaanis kui romat või mustlast: tal on tumedad juuksed, tumedad silmad ja tõmmu nahk. Ka kirjeldatakse Heathcliffi romaanis sõnadega «tume, nagu kuradist sündinud» ning ka Nelly Dean kirjeldab Heathcliffi romaanis eksootilisena, mida Elordi kindlasti ei ole.