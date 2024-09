ARVAMUS Raha ei ole ja külastajaid on vähe ehk milleks meile muusikafestivalid?

Ära on jäänud eelkõige mitmekesise žanrivalikuga suvefestivalid, küll on tugevdanud enda kogukondi just žanrifestivalid. Sõlmitud koalitsioonileppe lisa toob esile suursündmuste kaudu riigi majandusse panustamise. Iga festival ei ole suurüritus, aga oma olemuselt toob ka keskmise suurusega festival märkimisväärset kasu majandusse ja just kogukondade tekkele. Lisaks on kultuur ja kultuurisündmused väärtus omaette, mille kestus loob kaitset kogu riigile. Miks peaksime võimestama kriisiajal oma kultuuri? Vaatleme läbi festivalide prisma.