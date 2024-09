Veel üks prominentne teadlane lahkub Jaan Kaplinski Seltsist: Venemaaga flirtimine ei ole aktsepteeritav!

Kirjandusteadlane Sirje Kiin on Facebooki vahendusel teada andnud, et lahkub samuti Jaan Kaplinski seltsist ning toetab professor Arne Merilai seisukohti. Tema avaldus Jaan Kaplinski Seltsist lahkumiseks on postitatud sama postituse kommentaarides.

Ehkki Kiin toob peamise lahkumise põhjusena välja vaikiva toetuse Rein Müllersonile, st seltsi juhatajate soovimatuse Müllersoni selle eest hukka mõista, aga ka tõiga, et hetkel ei järgi selts oma kehtestatud põhikirja, mille eesmärgid on kirjanik Jaan Kaplinski loomingu ja vaimse pärandi jäädvustamine, uurimine ja tutvustamine.

Kiini sõnul on lubamatu, kuidas Müllerson on avalikult õigustanud oma venemeelsust väidetega nagu olnuks Kaplinski temaga samadel seisukohtadel, on ju risti vastupidine seltsi põhieesmärgiga, mistõttu võib Müllersoni sõnavõtte pidada hoopiski Jaan Kaplinski pärandi ja mõttemaailma poliitilise määrimiseks.

Avaldus

Jaan Kaplinski Seltsi juhatusele

Teatan käesoleva kirjaga, et astun välja Jaan Kaplinski Seltsist.

Minu väljaastumise põhjused on järgmised:

1. Igal seltsi liikmel on kohustus järgida seltsi põhikirja, mille esimeses üldsättes on öeldud, et «Seltsi eesmärgid on kirjanik Jaan Kaplinski loomingu ja vaimse pärandi jäädvustamine, uurimine ja tutvustamine.» Paraku on seltsi (juhatuse) senine tegevusetus seoses provokatiivselt venemeelse professor Müllersoni juhtumiga selgelt vastuolus selle põhikirjalise eesmärgiga.

See, kuidas Müllerson on avalikult õigustanud oma venemeelsust väidetega nagu olnuks Kaplinski temaga samadel seisukohtadel, on ju risti vastupidine seltsi põhieesmärgiga. Antud juhul on tegu hoopiski Jaan Kaplinski pärandi ja mõttemaailma poliitilise määrimise ja väärkasutamisega. Surnud klassik ei saa ennast ise kaitsta, see oleks olnud Kaplinski seltsi esmane kohustus. Aga seltsi juhatus ei ole reageerinud mitme liikme protestidele vaatamata kogu suve jooksul. Selts ei ole distantseerunud neist Müllersoni valeväidetest. Vaikimine muutus mulle talumatuks.

2. Ma ei saa mitte kuidagi edasi kuuluda seltsi, mille liige Müllerson toetab ning õigustab avalikult Venemaa praegust genotsiidisõda ja flirdib Moskvas konverentsidel tema võimukandjatega. Minu kirjalikult seltsi listis tehtud ettepanekule Müllerson seltsi liikmeskonnast välja arvata ei ole ükski juhatuse liige reageerinud ei eraviisiliselt ega ühiselt, juhatus pole vaevunud isegi mitte mulle vastama.

Sellega olen alates 22. septembrist 2024 välja astunud Jaan Kaplinski seltsist, mille tegevus on räigelt vastuolus seltsi põhikirjaga ja kuhu kuuluvad liikmed tolereerivad vaikides endi hulgas Venemaa genotsiidisõja avalikku toetajat Müllersoni.

Kahetsusega

Sirje Kiin, PhD

Spring Hill, Florida, USA

22. september 2024