KUS ON TÕDE? Ryan Murphy vastab kriitikale: vennad Menendezed ei ole seriaali vanglas isegi näinud!

Neljapäeval Netflixi jõudnud seriaali «Monsters: The Lyle ja Erik Menendez Story» autor Ryan Murphy ei ole nõud Erik Menendeze kriitikaga, et ta on vendade kujutamisel käitunud alatult.

Erik Menendez, kes kannab koos Lyle'iga eluaegset vanglakaristust, väitis nädalavahetusel oma abikaasa kaudu, et Murphy sari, mille peaosades on Nicholas Alexander Chavez ja Cooper Koch, ei kujuta nende kuritegu täpselt ning süüdistas loojat laimu levitamises.

Nüüd kommenteeris Ryan Murphy kriitikat väljaandele Entertainment Tonight, kus sõnas: «Minu arvates on huvitav, et ta tegi sellise avalduse ilma saadet nägemata. Ma tean, et ta pole vanglas saadet näinud. Loodan, et ta näeb seda ühel hetkel.»

«Ma usun, et on tõesti väga raske oma elu sel moel ekraanil näha. Ma arvan, et isegi kui sellest juhtumist on möödas 30 aastat, on see ikkagi raske,» lisas Murphy.

Seriaali looja tõi ka välja, et kui vennad oleks ise seriaali päriselt näinud, siis ei kritiseeriks nad teda nii. «Ma ütleksin, et 60–65 protsenti stsenaariumist on seotud väärkohtlemisega ja sellega, mis nende väitel nendega päriselt juhtus. Me oleme olnud väga hoolikad, et nende kohtus antud tunnistusi autentselt kujutada, nii et me oleme sellele suisa terve episoodi pühendanud,» kommenteeris Murphy.

Nicholas Alexander Chavez, Chloë Sevigny, Javier Bardem ning Cooper Koch seriaalis «Monsters: Lyle and Erik Menendez Story». Foto: Netflix