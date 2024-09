OTSEFOTOD Sport ja kultuur käsikäes! Vaata, kes tullid nautima Anett Kontaveidist valminud filmi

Režissöör Kaupo Kruusiaugu sõnul ei läinud ta tegema terviklikku ülevaadet Anett Kontaveidi karjäärist, sest sellise info leiab huviline väga lihtsalt ka internetist. «Dokumentaalfilm annab võimaluse vaadata lähedalt sinna, kuhu tavainimene enamasti ei näe. Meile meeldib kaasa elada oma kangelaste saavutustele, aga suur osa tippude elust jääb sageli särava spordimaailma varju ja nii on see ka tipptennise puhul. Tippu jõudmise juurde kuuluvad inimvõimete piiril pingutused, pidev motivatsiooni leidmine, kaotuste ja üksindusega toimetulek, vigastused,» sõnas Kruusiauk.

Anetist filmi tegemise muutis režissööri hinnangul eriliseks murranguline otsus, mis sündis filmivõtete perioodil. «Dokumentaalfilmi tegema asudes ei ole stsenaarium kunagi täpselt paigas, sest film kajastab peategelase elu sellisena, nagu see on. Me läksime tegema filmi tipptennisistist – tema elust ja karjääri kujunemisest – teadmata, et just filmivõtete perioodil sünnib Aneti karjääris nii oluline pööre,» ütles režissöör.