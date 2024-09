Kas inimesed ei hooli kuritegudest? Diddy muusikat kuulatakse pärast vahistamist rohkem kui kunagi varem

Huvi Sean «Diddy» Combsi tohutu muusikakataloogi vastu on pärast tema vastu esitatud süüdistuste avalikuks tulekut ja vahistamist hüppeliselt kasvanud, nii et ainuüksi arreteerimise järel 16. septembril on tema muusika kuulamiste hulk kasvanud 18,3%. Huvi on kasvanud ka tema mitmete esinejanimede vastu, sealhulgas ka Puff Daddy ja P Diddy vastu.

Berklee Muusikakolledži muusikaäri juhtimise professor George Howard kommenteeris Associated Pressile, et selline hüppeline tõus ei üllata teda. Peamise põhjusena toob professor välja, et inimesed kasutavad voogedastust kui Google't ehk oma uudishimu rahuldamiseks joostakse ennekõike kuulama muusikat ning alles seejärel tutvuma biograafiaga.

«Inimesed püüavad tema julmust mõista ning muusika on selle jaoks samasugune teabeallikas. Inimesi huvitab, kuidas kõlab kellegi muusika, kuidas töötab kellegi aju, keda kõiges selles süüdistatakse,» selgitas professor.

«See on loomulik uudishimu, mida seda tüüpi inimesed esile kutsuvad, ja see on täiesti mõistuspärane,» ütles Howard.

Kohtujoonistus Diddyst. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg/Scanpix

Huvi suurenemine artistide vastu, kes on sattunud skandaali, pole haruldane. Pärast seda, kui ilmus dokumentaalfilm R Kellyst, kus R&B lauljat süüdistati naiste ja alaealiste tüdrukute seksuaalses väärkohtlemises, kasvas ka tema kuulamiste arv peaaegu kahekordseks.

Howard ütles, et voogesituse «anonüümseks muutumine» on samuti tegur, mis võis samuti kaasa tuua nii Combsi kui ka Kelly arvu suurenemise. «Kujutage ette, et te läheksite nüüd plaadipoodi ja ütleksite: «Jah, palun, ma tahan seda Diddy CD-d osta»,» ütles ta.

Räppar Diddy arreteeriti 16. septembri õhtul süüdistatuna seksikaubanduses, väljapressimises ja inimkaubanduses prostitutsiooni eesmärgil. Föderaalprokuröri esmaspäeval esitatud süüdistustes ilmneb ka, et räpparit süüdistatakse lisaks mitmele seksuaalkuritööle ka kallaletungis ning kupeldamises.

Väidetavalt sundis Combs aastaid naisi ja teisi teda ümbritsenud inimesi täitma tema seksuaalseid soove, ähvardas ja vägivallatses ning manipuleeris naisi osalema organiseeritud seksuaaltegevuses meestega, kellest mitmed lennutati kohale teistest osariikidest, aga mõnel juhul ka teistest riikidest.