Lõuna-Aafrikast pärit dirigent asutab Viimsis uue orkestri

Viimsi Sinfonietta on ainulaadne muusikaline kooslus, mis ühendab Eesti professionaalsete muusikute koorekihi parimate muusikaüliõpilastega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. «See on muusikatudengitele erakordne võimalus esineda koos oma ala professionaalidega Viimsi Artiumi tipptasemel akustikaga saalides,» ütleb van Dijk. «Oleme Viimsi Sinfoniettat hoolikalt kureerinud ja saanud kokku suurepärase kollektiivi, mis pakatab lennukatest ideedest ja on täis musitseerimisrõõmu».