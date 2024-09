PÜHASÕDALASE RAAMAT Miks lääs Tšetšeeniat õigel ajal ei aidanud?

Šamil Bassajev (1965–2006) oli kahtlemata kahe Vene-Tšetšeenia sõja kõige väljapaistvamaid tšetšeeni välikomandöre. Lugu tema sõjalisest osavusest ja vaprusest on kahjuks ka lugu sellest, kuidas idealistlik vabadusvõitleja muutus võitluse käigus terroristiks. Võib ju rääkida sellest, et liitlaste puudumine ja olud salakavala, alatu ning ülekaaluka vaenlase surve all tõukasid Bassajevi terrorismile.