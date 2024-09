Lahistasin nutta, kui seda hirmsat raamatut lugesin

Kas teist keegi on kuulnud Contrat laulmas? Onu Bella oli tema kõrval ööbik, võin kinnitada. Urvaste kuulsaimale postiljonile meeldis lapsest peale teha «kavvõrõid», aga kui ta neid esitas, pidid ajusid pingutama, et millist tuntud lugu ta jälle solkida võtab. No teate – see polnud enam korralik punk kah mitte, veel vähem räpp. Pigem nagu külaparmude öördus poe taga.