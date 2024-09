NÄDALA RAAMAT Saksa armee eestlastest väosade tähtsust veebruaris 1944 on üle hinnatud

Rosenthal on tuntud mitme mahuka teosega. Esmapilgul on ta justkui 19. sajandi lõpupoole ajaloolaste esindaja, kes pidasid vajalikuks teha arhiivi uurimissaalis tööd vähemalt kolmesajal päeval aastas. Tõsi, praegu ta saab teha samas mahus uurimistööd kodus, sest internetist leiab digitaalkoopiatena miljoneid Punaarmee või Saksa relvajõudude dokumente.

Seevastu Andrus Kütt on ajalooringkondades pea tundmatu nimi. Ta on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ja töötab taaralinnas tarkvarainsenerina. Kütil on laiad teadmised teisest maailmasõjast ja ta alustas allikmaterjalide kogumist üle 20 aasta tagasi. Rosenthal liitus kogumistööga 2013. aastal, kirjutades hiljem uurimistöö kokku ja joonistades raamatusse sõjategevuse arvukad skeemid.