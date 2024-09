KUNST JA POPP Kas ehituspood võib mõjuda seksikalt?

Eelmine kord lõpetasime Arvo Pärdiga, nüüd on põhjust temaga alustada. Ringliikumine ja enesele viitamine – seda armastab meie rubriik, on armastanud popkunst ja armastab ka meie tänane kangelane, Saksa maalikunstnik Gerhard Richter. Pärt on Richterile pühendanud teose. Richteri teoseid on eksponeeritud Pärdi muusika saatel. Richter on ühtlasi üks maailma rikkamaid kunstnikke. Mu lemmikkunstnikke ka.