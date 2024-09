NÄDALA PLAAT Jamie xx – elektroonilise muusika särav erand

35-aastane Londoni muusik, produtsent, DJ ja miksija saavutas tuntuse koolisemudest moodustatud bändiga the xx. Siis esines ta veel kodanikunime James Thomas Smith all ja on üldlevinud arvamuse kohaselt bändi aju ja mootor. Tagasihoidlikest nohikutest koosnev kooslus sai vastu kõiki ennustusi kuulsaks ja mõne aja pärast söandas Smith juba uue nime all välja tulla.

Ennast mitme projekti vahel jagava Jamie xx debüütsooloalbumist «In Colour» on möödas üheksa aastat. Tõesti üheksa? «In Colour» oli üks nendest harvadest albumitest, mis suisa igavikuna tunduva ja rohkelt muutusi sisaldava aastakümne jooksul pole tänaseni kaotanud aktuaalsust ja värskust. See on plaat, mis pole minu riiulil haardeulatusest kuskile kadunud ja kõlab tänagi nii värskelt, nagu polekski selle ilmumisest möödunud aastate jooksul selles vallas midagi põnevat ette võetud. See juba on midagi!

Südamevalu ja eufooria vahel põkslev «In Waves» erineb teenitult paljukiidetud eelkäijast, on kuidagi avatumalt emotsionaalsem ning kindlasti tantsulisem. Jamie xx ei taha niisama vanadel radadel ega enda jälgedes tammuda. Kas tal on aga potentsiaali eelmise albumi ajatust ja edu korrata? Võibolla küll. Ta taaskasutab uhkusega muusikapärandit, vahel otse, vahel kaudsemate viidetena. Pisiasjadest moodustub tervik.