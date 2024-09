Õiglus pääses jalule: pärast 85 aastat parandati viga kirjanikest õdede mälestusmärgil

Kirjanikest õdedele Emily, Charlotte ja Anne Brontële pühendatud mälestusmärgil oli 85 aastat järjest valesti kirjutatud nende nimi, kuid nüüd sai see viga lõpuks parandatud ning neljapäeval esitleti rahvale uuendatud mälestusmärki, mis aitab meeles hoida, kuidas nime Brontë tegelikult kirjutama peaks.

1939. aastal üles pandud mälestusmärgil oli nimelt kirjas Bronte, mitte Brontë, ja paraku sai see apsakas parandatud alles nüüd. Parandus otsustati teha ajakirja Brontë Society Gazette toimetaja Sharon Wrighti palve peale. Naine külastas kiriku luuletajate nurka, sest tegi uue raamatu jaoks uurimistööd. Seal avastas Wright, et Brontë nimes on e-tähe pealt puudu täpid ehk treema ning ei saanud asja niisama jätta.

Ei olnud raske töö: lisada tuli kuus täppi. Foto: PA Wire/PA Images/Aaron Chown/Scanpix

«Mõtlesin esimese asjana, et nimed on ju valesti kirjutatud! Ma ei saa ometi olla esimene inimene, kes seda märkab. Ilmselt ei olegi, aga ma olen võib-olla esimene, kes sellele tähelepanu juhib ning küsib, kas nimed võiks ikkagi õigesti kirjutada?» kostis Wright. «Need naised on selle riigi parimate kirjanike seas. Nad väärivad seda, et nende nimed oleks kirjutatud korrektselt mälestusmärgil, mis nende auks on püstitatud.»

Wright märkis, et sarnaselt õdele Brontëdele on temagi pärit Bradfordist. «Nad on Yorkshire'i kangelannad! Nende nimed on Brontë, mitte Bronte.» Wright lisas, et kõigi teiste autorite nimed on Westminster Abbey luuletajate nurgas õigesti kirjutatud, sealhulgas Robert Southey oma, kelle auks on seal ka suur kuju. Southeysse suhtuti kirjanikest õdede lähikonnas halvasti.

Mõeldud, tehtud! Foto: PA Wire/PA Images/Aaron Chown/Scanpix

«Mõtlesin endamisi minema jalutades, et tema nimi küll suudeti õigesti kirjutada,» kostis Wright.

Wright arvas, et nime parandamiseks peab minema pikemasse lahingusse, kuid paranduse tegemisega oldi kiiresti nõus. Pole täpselt teada, miks mälestusmärgile oli Bronte valesti kirjutatud, kuid ilmselt on põhjus seotud sellega, et mälestusmärk püstitati 1939. aasta oktoobris, veidi pärast Teise maailmasõja algust. Võib arvata, et tingituna pingelisest ajast, ei saanud mälestusmärk just pidulikku avamist.