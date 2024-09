NÄDALA FILM Seks, steroidid ja surm

«Armastus, valed, veri» on kultusklassiku «Thelma & Louise’i» steroididel versioon. Kristen Stewart ja Katy O’Brian.

Kui «Armastus, valed, veri» aasta alguses Ameerika Ühendriikides esilinastus, küllastus sotsiaalmeedia üpriski kiiresti arvamustest, et musklimägedest naisi tahavad vaadata ainult teised naised, mitte mehed, eriti kui seal on homoerootilised allhoovused. Et filmikunst peaks olema kõigile, mitte ainult valitud ja suunatud seltskonnale, kes filmiga hüpoteetiliselt keskmisest rohkem suhestub.