Täna räpid, homme reedad kodumaa: populaarsel Ameerika räpparil ei lubata kodumaal esineda

Macklemore andis nädalavahetusel kontserdi heategevusüritusel «Palestine Will Live Forever», kus esitas muuhulgas oma Palestiina-meelset laulu «Hind’s Hall 2». Oma esinemise ajal räppar aga ägestus, nii et ta saatis oma kodumaa avalikult p***e.

Selle avalduse tõttu andis Las Vegases toimuv Neon City festival teada, et Macklemore ei esine «ettenägematute asjaolude tõttu» festivalil.

Nüüd on räppar olukorda Instagramis kommenteerinud, kus sõnas: «Ma ei väljenda oma tundeid alati ideaalselt ja viisakalt. Mõnikord ma eksin ja olen hetkes nii sees, et ei kontrolli end enam. Laupäeval oli üks neid kordi. Nüüd on see ajalooline sündmus, mis tõi kokku tuhanded inimesed, kes tahtsid Palestiinat toetada, jäänud minu kahe sõna varju.»

Macklemore'i sõnul ei saa ta pooldada USA seotust Iisraeli-Hamasi sõjaga, sest «meie ees toimuva genotsiidi jälgimine on olnud juba piisavalt piinav vaimsel, emotsionaalsel ja inimlikul tasandil», mistõttu ta ei arva, et USA peaks seda veelgi keerulisemaks muutma. Räppari sõnul on ta pettunud, et USA valitsus on jätkanud Iisraeli jätkuvat rahastamist.

Macklemore on ka varem olnud sõnakas protestija. Selle aasta mais andis ta välja kaks protestilugu «Hind's Hall» ja «Hind's Hall 2», millega ta näitab toetust Palestiina-meelsetele ameeriklastele. Ka kutsub ta üles töötama selle nimel, et Iisraeli-Palestiina sõda lõppeks ning on teatanud, et annetab kogu lugudest saadava tuli ÜROle, et need saaksid aidata Palestiinat.

Samuti on Macklemore astunud mitmel meeleavaldusel üles meeleavaldaja, mitte muusikuna.

Instagramis tehtud avalduses sõnas räppar muuhulgas, et on oma poliitiliste vaadete tõttu kaotanud toetuse, ärisidemed, ka on ära kadunud kutsed saadetesse ja teleprogrammidesse, kuid enda sõnul on tema usk vaba Palestiina võimalikkusesse siiski vankumatu.

Ta lõpetas oma avalduse: «Minu kavatsused on alati olnud suunatud rahu, armastuse, võrdsuse ja vabanemise poole. See pole radikaalne, see on inimlik. Ma tean, et ma ei ole üksi.»