KAS RELV ON VEEL KUUM? Mel Gibson paljastas, mis plaan on tal filmiseeriaga «Surmarelv»

Kui ajakirjanik Gibsonilt küsis, mis plaan on tal filmidega «Surmarelv 5» ja «Kristuse kannatused», ei andnud Gibson kindlat vastust ning tunnistas, et tema režissööriplaanid pole veel täiesti kindlad.

«Seal on palju asju, mis neid filme takistavad, ja need ei ole vaid eelarvelised puudujäägid. Ma võiks niisamagi tuua miljon ja üks põhjust, miks see ei ole hea mõte,» sõnas Gibson.

Esmakordselt mainis Gibson, et «Surmarelva» järg võiks valmida juba 2021. aastal. Esialgu pidi järjefilmi lavastama Richard Donner, kes 2021. aastal suri, kuid teadaolevalt töötas parajasti järjefilmi kallal, nii et Gibson otsustas filmi üle võtta.

«Richard Donner, kes tegi ülejäänud neli, suri kahjuks. Ta oli hea sõber, kes andis mulle ülesandeks lipp koju kanda, nii et mul on nüüd au seda teha,» sõnas Gibson. «Tal oli üsna suur osa stsenaariumist valmis, nii et me kasutasime seda, mis juba oli, ja töötasime selle kallal lihtsalt edasi. Ma ise olen rahul.»