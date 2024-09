Juurikas. Naised, kes ei muutu nähtamatuks

Kuulake kõik! Pange nüüd hoolega tähele. Siin Anne Memedova räägib. Kõik Tuulid ja Tiinad, kes te kaebate, kuidas 40+ naised nähtamatuks muutuvad – rääkige oma kogemusest, ärge üldistage. See, et teid ei märgata, on teie isiklik probleem. Ilmselt olite nähtamatud juba siis, kui olite 20+. Õnneks eksisteerib ka selliseid naisi, kes ei muutu nähtamatuks isegi siis, kui nad on 50+.