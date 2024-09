KAINI JA AABELI HEITLUS Veel üks maailmakirjanduse klassikasse kuuluv teos saab uusversiooni

Nimelt on John Steinbecki romaanil põhinev draama saanud voogedastushiiult rohelise tule ning see tähendab, et Nobeli preemia laureaadi romaan võib vaatajateni jõuda juba varsti.

Rohelisele tulele viitab ka see, et välja on hõigatud esimesed näitlejad, nende seas Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist ja Hoon Lee.

Seriaal, mis põhineb John Steinbecki 1952. aasta romaanil «Hommiku pool Eedenit», lavastajaks on valitud Zoe Kazan, kes kohandab romaani koos Jeb Stuartiga («Visa hing», «Viikingid: Valhalla»).

Julie Harris ja James Dean 1955. aasta filmis «Hommiku pool Eedenit». Foto: akg-images/Scanpix

Tähelepanuväärne on ka see, et varem on raamatut ekraanile kohandatud vaid ühel korral, kui 1955. aastal valmis samanimeline mängufilm, mille lavastajaks oli Elia Kazan, kes on seriaali lavastaja Zoe Kazani vanavanaisa.

Kazani sõnul on perekonnasaaga elluäratamise protsessis säilinud ka tema enda perekondlik side materjaliga. «Just Steinbecki kirjutis – isiklik, šokeeriv, sügav ja vaba – on hoidnud mind vaimustuses alates sellest, kui ma seda raamatut noore teismelisena esimest korda lugesin. Selle kallal töötamine on olnud suurim rõõm ja olen põnevil ning väga tänulik Netflixile,» sõnas režissöör.

James Dean 1955. aasta filmis «Hommiku pool Eedenit». Foto: akg-images/Scanpix

1955. aasta film on muuhulgas kinoajalukku läinud ka James Deani osatäitmise poolest. Tegemist oli Deani debüüdiga kinolinal.

«Hommiku pool Eedenit» on Nobeli preemia laureaadi John Steinbecki romaan. Paljud peavad seda teost Steinbecki kõige ambitsioonikamaks romaaniks ja Steinbeck ise pidas seda oma magnum opuseks, öeldes muuhulgas romaani kohta: «Sellesse on kätketud kõik, mis ma olen oma kunsti ja elukutse kohta nende aastate jooksul õppinud. Ma arvan, et kõik muu, mis ma olen kirjutanud, on olnud pelk praktika selle romaani jaoks.»

Tegemist on Kaini ja Aabeli piiblilegendil põhineva perekonnasaagaga, milles käsitletakse selliseid teemasid nagu andestamine ja kättemaks, headus ja kurjus, saatusega leppimine ja sellele väljakutse esitamine.