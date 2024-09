AK Kuidas rituaal ühiskonda koos hoiab ja mille vastu Kersti Kaljulaid eksis?

Roy Abraham Rappaport (1926–1997) oli juudi päritolu USA arheoloog ja antropoloog ning Rappaportid on USA aškenazi juutide suguvõsa, kes on andnud maailmale arvukalt filosoofe, kunstnikke, muusikuid ja teadlasi.

Rappaport on antropoloogide seltskonnas väga tuntud, üks neist, kes on ammu kantud klassikute nimekirja koos selliste nimedega nagu James Scott, Clifford Geertz, Ernest Gellner, Maurice Godelier, Max Gluckman või Émile Durkheim. Tegemist on n-ö vana kooli läänemaailma antropoloogiga, kes lõviosa oma uurimistööst sooritas aastakümnete jooksul ühes regioonis ja isegi ühe rahva seas, kelleks Rappaporti puhul on maringa hõim Paapua Uus-Guineas.