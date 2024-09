TRAAGIKA ELVISE PERES Lisa Marie Presley tütar paljastas, miks ema tegelikult vaid 54-aastaselt suri

Juba teadaolevalt tekkis Lisa Mariel südamerabandus 2023. aasta jaanuaris, kui ta oli oma Calabasase kodus. Ta suri hiljem samal päeval. Lahkamine paljastas, et südame seiskumise põhjustas peensoole obstruktsioon. Esialgu kahtlustati hoopis, et naise surm oli tingitud uimastitest, sest Lisa Marie Presley kannatas sõltuvusprobleemide käes ning käis kokaiinisõltuvuse pärast korduvalt võõrutusravil.

Priscilla Presley ja Lisa Marie Presley. Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

35-aastasel Riley Keoughil on emotsionaalsem ja perekondlikult valusam nägemus, miks tema ema tegelikult noorelt elu kaotas. Filmides «Mad Max: Raevu tee» ning «Maja, mille Jack ehitas» mänginud Keough ütles ajakirjaga PEOPLE rääkides, et küllap suri Lisa Marie Presley murtud südamesse, sest vaid mõni aasta varem oli endalt 27-aastaselt elu võtnud Lisa Marie poeg Benjamin Keough.

Lisa Marie oli poja surma järel leinast pikalt murtud.

35-aastase Riley Keough' vanaisa oli Elvis Presley ning vanaema Priscilla Presley. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

«Mu ema andis endast parima, et olla minu ja mu nooremate õdede jaoks tugev, kui Ben suri. Aga me teadsime, kui valus tal on,» ütles Keough. Keough lisas, et ehkki füüsiliselt suri ta ema lõikuse järelmõjude pärast (peensoole obstruktsiooni seostati operatsiooniga), siis perekond on kindel, et asi oli murtud südames.

Riley kuulutas hiljuti välja memuaarid «From Here to the Great Unknown», mille ta kirjutas koos oma emaga enne seda, kui Lisa Marie Presley suri. Raamat ilmub oktoobris.

Riley Keough' ja Lisa Marie Presley ühised memuaarid «From Here to the Great Unknown» ilmuvad oktoobris. Foto: Random House via AP/Scanpix

Lisa Marie tunnistas isegi 2022. aastal, et ta ei suuda oma poja surmast kunagi edasi liikuda, kuid memuaaride järgi hakkasid ta emaga koos abistama teisi enesetapumõtetega inimesi ning see pakkus leinale suurt leevendust.

«Üks nooruk kirjutas Rileyle ja ütles, et ta ei tapnud ennast eelmisel õhtul ära, sest sai Riley jutu järgi aru, kuidas see tema pereliikmetele mõjuks. Nii et aitäh. See aitas mind, see tõi mind ellu tagasi,» kirjutas Lisa Marie oma memuaarides.