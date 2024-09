Kui korter valgub vett täis: põnev Eesti filmiprojekt pälvis Soomes auhinna

«Olen võidu üle ilmselgelt väga rõõmus ja loodan, et see avab projekti jaoks uusi uksi. Tuli Estonian Weird, mitte Finnish Weird!» sõnas Vivian Säde auhinnast teada saades. Auhinnaga kaasneb 2000-eurone preemia Riimu Creative Agency poolt, samuti tehnika rendi- ja monteerimisteenused Angel Filmsi ja Post Control Helsinki toel.

«Mari, kallis» produtsendid on Volia Chajkouskaya (Allfilm) ning Gabriele Vaiciunaite (WHY Films) ning film valmib Eesti ja Leedu kaastootmisel. Filmi on toetanud Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital ning ootel on lisarahastus Leedust.