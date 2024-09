Režissöör süüdistab oma filmi ebaõnnestumises Donald Trumpi: ta rikkus kõik ära!

Režissöör Paul Feig süüdistab «Tondipüüdjate» uusversiooni ebaõnnestumises Donald Trumpi. Režissööri sõnul on just Donald Trump süüdi, et film sai sedavõrd palju negatiivset vastukaja.

1980. aastate armastatud filmi 2016. aasta uusversioonis mängisid Tondipüüdjaid Kate McKinnon, Leslie Jones, Kristen Wiig ja Melissa McCarthy, asendades Bill Murray, Harold Ramise, Dan Aykroydi ja Ernie Hudsoni rolle. Seoses Ramise surmaga 2014. aastal ja Murray keeldumisega, otsustas Sony Pictures frantsiisi täielikult taaskäivitada ja mitte teha filmi järjena.

Harris Yulin, Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd ja Rick Moranis filmis «Tondipüüdjad II». Foto: Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Kuigi kriitikud võtsid filmi hästi vastu, pöördus publik selle vastu, kuna Feig väitis 2020. aastal, et Hillary Clintoni-vastane liikumine põhjustas filmi kehva kassatulemuse, teenides kõigest 229 miljonit dollarit.

Nüüd on Feig taas oma pettumust väljendanud, süüdistades sedakorda Donald Trumpi.

«Tolleaegne poliitiline kliima oli imelik, kuna Hillary Clinton kandideeris 2016. aastal. Seal oli palju kutte, kes otsisid võitlust,» ütles Feig.

Seejärel kõneles Feig kiusust, mida ta sotsiaalmeedias koges, märkides muuhulgas, et kiusajate hulgas oli palju Trumpi pooldajaid. «Trump astus põhimõtteliselt meie vastu välja, kui ta ässitas oma fännid üles, öeldes: «Nad teevad Indiana Jonesi ilma Harrison Fordita ja nüüd tahavad nad «Tondipüüdjad» ümber teha ainult naistega. Mis toimub?»»

62-aastane režissöör väitis, et pärast seda «läksid hulluks», mis «muutis filmi poliitiliseks avalduseks». «Ma ei arvanud, et sellel on üldse tähtsust, et peategelased on naised, kuid ilmselgelt oli inimestel palju probleeme sellega,» kommenteeris Feig.

Lisaks Feigile kiusati ka filmi naissoost näitlejaid ning Leslie Jonesile saadeti juba enne filmi linastumist rassistlikke sõnumeid. Koomik mõistis toona rassismi hukka ja edastas postitused oma jälgijatele, et kõik oleksid tunnistajaks, mida ta kogeb.

Juulis ajakirjaga People rääkides kaitses Dan Aykroyd filmi osana Ghostbustersi frantsiisist ja ütles, et on uhke, et on saanud produtsendina filmi juures töötada. «Mulle meeldis film, mille Paul Feig nende suurejooneliste naistega tegi,» ütles ta.