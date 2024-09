Põdraga kokku põrganud muusik Indrek Sarrap: noppisin päevi esiklaasi kilde jalast välja

«Me tulime Ojako puhkekeskusest jaanipäeva paiku eelmisel aastal. Tulime peale esinemist Swingersiga kodu poole. Viis kilomeetrit olime sõitnud Pärnumaal. Järsku oli suur sein ees,» kirjeldas Sarrap õnnetust, mille käigus läks auto nii puruks, et see läks muusiku sõnul mahakandmisele. Sarrap ei olnud ise roolis, vaid kõrvalistmel. Taga istus tema abikaasa Birgit.

Sarrap jätkas: «Käis üks kohutav pauk. Jõuadki näha ainult seda, et midagi on tee peal ees, käib pauk, kogu lugu. Autojuht ütles, et tema ei jõudnud mitte midagi teha. Tänapäeva autodel on õnneks äkkpidurduse funktsioon peal, juht jõudis midagi maha pidurdada.» Sarrapi sõnul lendas põder tema kui kõrvalistuja küljelt sisse, tabas esiklaasi ning pudes üle auto tee peale.

Indrek Sarrapi sõnul kõigil autos olid turvavööd peal, mis reisijaid kaitses. «Tänapäeval on turvavööd õnneks nii head, et Birgitil oli verevalum. Mina noppisin jalast mitmeid päevi klaasikilde välja. Need tulid esiklaasist,» meenutas Sarrap ning lisas, et pärast õnnetust on ta hakanud põdramärki nähes ettevaatlikumalt sõitma.

«Ma olen lugenud, et need märgid on pandud kohtadesse, kus see oht on suurem. Põdrad käivad aastaid ühte ja sama rada pidi. Need, kes märki vaatavad: tõmmake vähemalt õige kiiruse peale maha, mina soovitan soojalt,» hoiatas muusik.