OOTAMATU KOOSTÖÖ Black Sabbathi legend teeb koostööd popmuusik Robbie Williamsiga

Brazili sõnul on üks lugu, mis albumile jõuab, juba peaaegu valmis. See kannab nime «Rocket» ja just see on lugu, kus Iommi kaasa lööb. «See on suurepärane lugu ja Iommi on väga lahe. Ta on sellega oma asja täiega ära teinud,» jätkab ta.