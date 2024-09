SUUR SEGADUS Ahistamisskandaali sattunud režisöör läks Amazonile maksma miljoneid

Pärast süüdistuse ilmsiks tulekut süüdistas veel kaks naist Bedost seksuaalses ahistamises, ehkki kumbki naistest ei esitanud politseile ametlikku kaebust. Üks naine väitis, et Bedos haaras tal vööst ja suudles teda 12. mail 2023 kaelale ning teine naine ​​süüdistab Bedost seksuaalses ahistamises, väites, et mees puudutas ta kõhtu ja palus tal end suudelda.

Ülekuulamisel eitas Bedos oma süüd ja ütles, et ta ei mäleta rünnakutest midagi, sest oli joobeseisundis. Üldse väitis näitleja, et tal on probleeme alkoholiga, kuid see ei tee temast seksuaalset «agressorit». «Ma ei ole end kellelegi peale surunud. Ma olen küll flirtinud, kuid kellelegi end seksuaalselt peale surunud ma ei ole,» kinnitas näitleja.