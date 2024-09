ROKKI JA ROLLI Näitleja Tom Cruise tegi filmifännidele muusikalise üllatuse

Nimelt üllatas Tom Cruise fänne Londoni Royal Albert Hallis toimunud filmi «Top Gun: Maverick» linastusel, kus näitleja esines koos orkestriga, kui kõneles filmiajaloost ja muusikast kinos. Saalis viibis tol hetkel 2900 inimest, kellest keegi ei teadnud, et Tom Cruise üles astub.

Tom Cruise alustas oma etteastet ajalootunniga. «Elav muusika on olnud oa filmidest juba sellest ajast peale, kui liikuvaid pilte esimest korda vodevilliteatrites üle 120 aasta tagasi esmakordselt esitleti. Aga alles 1914. aastal hakkas sümfooniaorkester ette kandma täispikka kava, mis oli pildiga täpselt sünkroniseeritud, mängidses kava, mis oli loodud spetsiaalselt filmi jaoks,» alustas Cruise.

«Leitmotiivid on, kes ei tea, teemad, mida esitletakse läbi muusikalise või kirjandusliku kompositsiooni, ning on seotud konkreetse inimese, idee või olukorraga,» selgitas ta. «Leitmotiivide kasutamine muutis kinematograafilist jutuvestmist sel määral, et sümfooniaorkestrid muutusid kinodes suisa hädavajalikuks. See seadis kinole tolle aja ülima standardi.»

Cruise jätkas oma loengut: «Tummfilmi ajastu kestis umbes 30 aastat, seda kuni 1927. aastani, misjärel lisandus filmidele hääl, nii et orkestri ülesandeks jäi kajastada ainult pilti.»

«Muusikal on jõud ja selle kasutamine filmides aitab süvendada kogemust, mis me filme vaadates saame. See aitab meil luua sideme tegelastega, mis on täiesti maagiline,» ütles Cruise.

«Ja muusika, mida te täna õhtul kuulete... Tahan isiklikult tänada Harold Faltermeyeri, Hans Zimmerit, Lady Gagat, One Republicut ja härrasmeest, kes on täna õhtul siin, kes ka selle filmi heliriba produtseeris, Lorne Balfe'i. Samuti tahan tänada tänaõhtust orkestrit ja kõiki erakordselt andekaid inimesi, kes teile täna õhtul esinevad,» lõpetas näitleja oma kõne.

Ehkki Cruise'i ei peeta üldiselt muusikaliseks näitlejaks, on ta mänginud mitmes filmis, kus muusika mängib olulist rolli, muuhulgas 2012. aasta filmimuusikalis «Rock of Ages». Ka on üks Cruise'i kuulsamaid rolle otseselt seotud muusikaga: filmis «Risky Business» tantsis Cruise aluspesus ja sokkides Bob Segeri laulu «Old Time Rock and Roll» saatel, mida peetakse üheks ikoonilisemaks filmistseeniks üldse.

Ka seostatakse Cruise'ga selliseid laule nagu «Take My Breath Away» filmist «Top Gun», aga ka tema tantsunumbrit filmis «Troopiline kõu».

Cruise järgmine peaosa on filmis «Mission: Impossible 8», mis jõuab kinodesse 23. mail 2025. Pärast seda on teda näha «Birdmani» autori Alejandro Gonzalez Iñárritu järgmise filmi peaosas.