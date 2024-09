Suri kantrimuusika legend ja armastatud kantrilaulude autor

Selliste hittidega nagu «Ghost in This House», «The Song Remembers When» ja «Hard Rock Bottom of Your Heart» oli Prestwood tuntud kui esmaklassiline ballaadihelilooja, kelle kalduvus ilukirjanduslikele motiividele tegi temast ühe austatuima laulukirjutaja Nashville'is seitsmekümnendate lõpust kuni üheksakümnendate keskpaigani.