AITA MÖÖDA SAATA ÖÖ Suri legendaarne kantristaar ja näitleja Kris Kristofferson

Kristoffersoni perekond tegi ühisavalduse tema surmast teatamiseks: «Raske südamega jagame uudist, et meie abikaasa/isa/vanaisa Kris Kristofferson lahkus rahulikult laupäeval, 28. septembril, kodus. Oleme nii tänulikud aja eest, mis meil temaga oli. Aitäh, et armastasite teda kõigi nende paljude aastate jooksul, ja kui näete vikerkaart, teadke, et ta naeratab meile kõigile taevast.»

Kristoffersoni laulude hulka kuuluvad sellised hitid nagu «Me ja Bobby McGee», «For the Good Times», «Sunday Mornin' Comin' Down» ja «Help Me Make It Through the Night», mida peetakse tänini suurteks hittideks. Viimase on eesti keeles kuulsaks laulnud Ivo Linna.