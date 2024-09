Lady Gaga lasi sisemisel kaosel valla pääseda

Laulja ja näitleja õrritas juba mõnda aega uut albumit sotsiaalmeedias ning andis siis lõpuks teada, et plaat «Harlequin» ilmub 27. septembril. Filmi «Jokker: Folie à Deux» Londoni esilinastusel märkis Lady Gaga punasel vaibal seistes, et kui film tehtud sai, ei olnud laulja Harley Quinni tegelaskujuga veel lõpparvet teinud. «Ja seepärast tegin ma albumi,» märkis Lady Gaga ning lisas, et album peegeldab keerulist naist, kes on täpselt selline, nagu ta igal hetkel olla tahab.

Lady Gaga filmi «Jokker: Folie à Deux» võtetel. Foto: Roger Wong / INSTARimages

Rolling Stone'iga rääkides kostis Lady Gaga, et tahtis luua albumi, mis rõhutab Harley Quinni keerukust läbi filmis kõlava muusika. «Album väljendab Harley Quinni kui naise ulatust: tema süngust, tema kaost, tema vibrantsust, tema maanilist iseloomu. Ja seda esitatakse läbi moodsaks tehtud vanakooli popi.» Laulja lisas, et tegemist on küll Lady Gaga albumiga, kuid seda inspireeris Harley Quinni tegelaskuju ning Gaga nägemus sellest, mida üks naine olla võib.

Tegemist on ka Lady Gaga albumeid, millel laulja esitab džässistandardeid ilma Tony Bennettita, kes eelmisel aastal suri. Varem on Gaga ja Bennett teinud kahekesi plaadid «Cheek to Cheek» ning «Love for Sale». Lady Gaga on öelnud, et Bennetti puudumine ei teinud albumi tegemist kurvemaks, sest tema kohalolu oli alati tunda.

Lady Gaga ja Tony Bennett. Foto: Dave Alloca / Startraksphoto

Harley Quinni tegelaskujuga said Batmani fännid tuttavaks 1992. aastal, kui jooksma hakkas Batmani joonissari. Filmiversioonides on tegelaskuju varem mänginud Margot Robbie, kes astus Jokkeri maanilise käsilise rolli koomiksimärulis «Suitsiidisalk». Lady Gaga sai selle kurikuulsa rolli uues «Jokkeri» filmis kindlasti põhjusel, et oodatud järg on muusikal ning Lady Gaga on nii näitleja kui ka laulja. Lady Gaga laulab filmis koos nimitegelast mängiva Joaquin Phoenixiga.

Lady Gaga, režissöör Todd Phillips ja Joaquin Phoenix esitlemas filmi Londonis. Foto: AP Photo / Kirsty Wigglesworth / Scanpix

«Harley Quinni tegelast tuntakse popkultuurist,» on Lady Gaga öelnud. «Mul oli tema loomisel teistsugune kogemus. Lähtusin oma kogemusest maaniaga ja sisemise kaosega – minu jaoks loob see mingi vaikuse. Mõnikord pannakse naistele külge üliemotsionaalsete olevuste silt, kui meil käib kõik üle pea või oleme hullumas. Aga ma imestan, et kui reaalsus muutub nii kaugeks ja kui meid tõugatakse elus liiga äärele, siis mis oleks, kui see teeb inimese hoopis... vaikseks?»

Järjefilmi «Jokker: Folie à Deux» ametlik plakat. Film linastub kinodes 10. oktoobrist. Foto: Filmiplakat