Endine Riigikogu liige kinnitab: päkapikud on päriselt olemas!

Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa sõnul on see raamat tagasitulek oma juurte juurde. «Viimase ja nüüdseks lugejateni jõudva raamatu vahele mahub ligi kümme aastat. Ühtlasi on see minu esimene lastele mõeldud raamat ja esimene raamat, mille ma ise kirjastasin. Ja muidugi teeb selle veel eriliseks, et lisaks professionaalsele kunstnikule on raamatu valmimisse panustanud noor kunstnik, minu enda tütar Uma-Sofia,» sõnas Ladõnskaja-Kubits.