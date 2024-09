Geeniuse sära: festival TubIN muudab sügisese Tartu muusikalinnaks

Festivali sümboolne eelavang toimub 1. oktoobril, ülemaailmsel muusikapäeval. Sel puhul saab Tallinnas Estonia kontserdisaalis külastada Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri proovi. Kell 13 algavas avatud proovis on dirigent Mihhail Gertsi juhtimisel publiku ees Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Kavas on Beethoveni ja Tubina esimesed sümfooniad, mida ühendab noorus, julgus ja meisterlik visioon. Koostöös UNESCO muusikalinn Tallinnaga on kontsert suunatud hariduslikul eesmärgil ka koolinoortele ning avatud proovi külastus on kõigile tasuta.