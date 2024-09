Suri hiilgav Eesti skulptor

Avalikus ruumis asuvatest töödest on tuntuimad admiral Pitka portree Toompea jalamil ning Georg Lurichi kuju Pirital. Algselt Kadriorus asunud Juhan Smuuli skulptuur on praegu Muhumaal, Koguva küla rannal. Fred Kudu skulptuur asub Käärikul. Tõnu Maarand on jäädvustanud üle 30 Eesti kultuuritegelase portree.