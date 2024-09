IN MEMORIAM Kris Kristofferson – näitleja, superstaar, seksisümbol ja pereinimene (22. VI 1936 – 28. IX 2024)

Esmaspäeva varahommikul tuli uudis, et meie seast on lahkunud kantrilaulja, laulukirjutaja ja näitleja Kris Kristofferson, kelle loodud laulude hulka kuulub muu hulgas ka legendaarseks armulauluks kujunenud «Help Me Make It Through the Night», mille eesti keeles on kuulsaks laulnud Ivo Linna ja ansambel Rock Hotel.