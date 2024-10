PILLID KOTTI Coldplay lõpetab peagi muusika tegemise

See uudis tuleb mõnevõrra üllatuslikult, sest bändina ei saaks Coldplayl praegu paremini minna.

1997. aastal kokku tulnud neljaliikmeline bänd on praegu suurel maailmaturneel, mis alles hiljuti tõi nad Helsingisse, kus Coldplay andis neli ülimenukat kontserti.

Mitu aastat kestva «Music of the Spheres World» turnee raames esinevad nad veel selle aasta oktoobris ja novembris Austraalias ning Uus-Meremaal ning turnee jätkub võimsa hooga jaanuaris.

Coldplaysse kuuluvad laulja Chris Martin, kitarrist Jonny Buckland, trummar Will Champion ning bassimängija Guy Berryman.

Bänd annab juba mõne päeva pärast välja oma kümnenda stuudioalbumi «Moon Music», mis on omamoodi järg nende 2021. aasta plaadile «From Earth with Love».

Coldplay 10. albumi «Moon Music» plaadikaas. Foto: Atlantic Records via AP

Miks plaanib Coldplay peagi fännidega hüvasti jätta, arvestades bändi praegust töökust ja pealehakkamist?

Muusikaajakirjanik Zane Lowe saates osaledes ütles Chris Martin, et Coldplay plaan on teha 12 stuudioalbumit. «See on tõesti nii. Ma luban.»

«Ma ei taha, et te sellist asja lubaksite,» vastas saatejuht Lowe. «Ma tahan 50 albumit.»

Martin ütles, et sellist asja pole mõtet soovida, sest «vähem on rohkem». Martin lisas, et kriitikud eelistaksid ilmselt veel vähematki.

Laulja ütles Lowe'ile, et ka «Harry Potteri» seerias on kaheksa raamatut ning The Beatlesil on 12 ja pool albumit. Martin usub, et kindel arv stuudioalbumeid võimaldab bändil säilitada oma head taset.

Coldplay vasakult: Jon Buckland, Will Champion, Guy Berryman ja Chris Martin 2009 USAs Los Angeleses Grammy muusikaauhindade jagamisel. Foto: imago stock&people

«Ma ei tea, kust laulud tulevad. Ma ei tea, kust meie ideed tulevad, aga õnneks nad on neli või viis aastat järjest tulnud. Niimoodi tasubki lõpetada,» rääkis bändi ninamees. «Ja ma usaldan seda, täpselt nagu ma laulegi usaldan.»

Laulja lisas, et kui bändi liikmed peaksidki pärast 12. stuudioalbumi väljaandmist veel midagi tegema, siis ainult mingi kõrvalprojekti jaoks või lõpetamata jäänud lauludest kogumiku tegemiseks.

Küll aga andis ta mõista, et isegi pärast 12. plaadi ilmumist on lootust Coldplayd veel tuuril näha.

See tähendab, et pärast sellel nädalat ilmuvat «Moon Musicut» teeb Coldplay veel kaks albumit ning siis bändilt enam uut muusikat ei tule.