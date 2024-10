Oodatud tuur muudkui suureneb: Oasis kuulutas välja veel kontserte

Aastaid tülis olnud vennad Liam ja Noel Gallagher leppisid jälle ära, et anda Suurbritannias ja Iirimaal mitu kontserti.

Nüüd on bänd välja kuulutanud kontserdid Kanadas ning Ameerikas. Need on Oasise esimesed kontserdid Ameerikas üle 16 aasta ja toimuvad järgmise aasta suvel.