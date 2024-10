Filmistaari salajane elu: James Deanist valmib gei-eluloofilm

Kuigi Dean suri 24-aastaselt, sai temast Ameerika kino üks legende, keda teatakse hästi filmidest «Rebel Without a Cause» ning «East of Eden».

Filmimees Guy Guido on hakanud kohtuma potentsiaalsete produtsentidega ning otsib filmi jaoks sobivaid näitlejaid, et projektile korralikult jalad alla saada.

«Ma olen olnud 18. eluaastast James Deani suur ajaloolane ja fänn, nii et ma teadsin tema «sõbrast» Williest, isegi kui info nende suhte kohta on Hollywoodi masina poolt heteroseksuaalseks lihvitud,» ütles Guy Guido teadaandes.

«Mul on kinnisidee, et pean filmile saama täpselt õige välimuse, mis puudutab osatäitjaid ning lavastamist,» lisas ta. «Ma tahan, et inimesed tunneksid, et nad vaatavad ekraanil päris James Deani.»