USKUMATU Vana kaupmehe elutoas rippunud «kole» maal osutus miljoneid väärt Picassoks

«Kui kõik teised uuringud olid maalile tehtud, jäi minu ülesandeks uurida signatuuri,» rääkis Altieri The Guardianile. «See töö kestis mitu kuud. Võrdlesin seda mitmete Picasso originaalteostega. Pole kahtlustki, et signatuur kuulub Picassole. Polnud midagi sellist, mis tekitanuks kahtlust, et see on võltsitud signatuur.»

Pole üllatav, et Picasso teos leiti juhuslikult Capri saarelt ühe maja keldrist, sest Picasso külastas seda saart sageli. Maal, mis on märkimisväärselt sarnane Picasso «Buste de femme'ile», valmis ilmselt aastate 1930 ja 1936 vahel. Maali keldrist leidnud Lo Rosso on praeguseks meie seast lahkunud, ent tema 60-aastane poeg Andrea nägi hirmsasti vaeva, et maali autor kindlaks teha.

«Mu isa oli Caprilt pärit. Ta kogus igasugu vanakraami ja müüs seda üliodavalt. Ta leidis maali enne minu sündi ja tal polnud aimugi, kes Picasso ongi. Ta ei olnud eriti kultuurne inimene. Lugedes Picasso tööde kohta ühest entsoklüpeediast, vaatasin ma maali ning hakkasin signatuure võrdlema. Ma muudkui ütlesin isale, et signatuurid on nii sarnased, aga ta ei saanud aru. Üles kasvades ma pidevalt imestasin selle üle,» selgitas avastuse teinud poeg.

Pere elus tuli hetki, kus kaaluti maali ära viskamist. «Mu ema ei tahtnud seda alles hoida. Ta ütles, et see näeb nii kole välja,» muheleb Andrea. Ta kontakteerus mitu korda Picasso Foundationiga, kuid neil polnud mingit huvi tema väidetesse süveneda, pidades Andreat luiskajaks.

Just see fond otsustas lõpuks maali autentsuse üle. Nüüd on see pandud Milanis turvalisse kohta hoiule. 1973. aastal surnud Picasso lõi elu jooksul rohkem kui 14 000 teost. Fond saab päevas sadu teateid inimestelt, kes usuvad, et on sattunud Picasso originaali otsa, mistõttu ei ole ime, et fond keeldus esialgu Andrea vihjet kontrollimast.