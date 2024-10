ARVUSTUS Roti rumba ehk järjest ohtlikumaid tuure võttev mäng

Mind on pikalt saatnud mõte anda lisaks muude teatri aastaauhinna kategooriate kõrval välja tunnustust parima lavastuse pealkirja eest. «Roti Rumba» kõlab lihtsalt nii kutsuvalt, kõrva paitavalt, salapära tekitavalt ning karaktereid kehtestavalt, et kas pealkirja õnnestumisest edasi peaks üldse analüütiline või konstruktiivselt kriitiline olema? Õnneks on «Roti Rumba» krõbistaval tiimil lisaks tiitlipoeesiale palju sisuliselt edasiviivat ning küsitavat jagada, kirjutab Henri Hütt lavastusest Kanuti Gildi SAALis.