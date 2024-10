ŠOKEERIVAD VIDEOD Kas 90-aastast lauljat tõesti sunnitakse esinema vastu tema tahtmist?

Arutelu Valli tervise ümber sai alguse, kui Tiktokis hakkasid ringlema videod, kus Valli unustab laulusõnu. Ühes videos on näha, kuidas Valli esitab lugu «Bye, Bye, Baby (Baby, Goodbye)», kuid näib, et ta kas ei tea sõnu või on need täielikult unustanud. Teises videos on näha, justkui tuiguks Valli niisama laval, kui peaks tegelikult tegema tantsuliigutusi loo «December, 1963 (Oh What a Night)» ajal.

Frankie Valli on Ameerika laulja, keda tuntakse eelkõige 1960. aastast tegutseva kollektiivi Four Seasons juhtfiguuri ja lauljana. Ta on tuntud oma ebatavaliselt võimsa falseti poolest. Frankie Valli ja Four Seasons suurimate hittide hulka kuuluvad lood nagu «Sherry», «Big Girls Don't Cry», «Walk Like a Man», «Rag Doll» ja «December, 1963 (Oh What a Night)». Valli salvestus loost «Can't Take My Eyes Off You» jõudis 1967. aastal Ameerika Ühendriikide singliedetabelis teisele kohale.