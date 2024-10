Bändikaaslased raksus Legendaarse hip-hop trio liige süüdistab kolleegi mainekahjus: ta on isekas ja ahne!

Michél väidab, et Fugees tagasi kokku tuua oli Hilli idee ning laulja hakkas selle nimel tööle pärast seda, kui Hilli soolotuur läbi kukkus. Väidetavalt vajas Hill teisi bändiliikmeid, st Pras Michéli ja Wyclef Jeani, et piletimüüki suurendada. Hagi väidab, et Hill «mõistis, et ainus võimalus esineda suurustes kohtades ja toita oma küllastamatut ego, oli taasühineda bändiga».

Hill ise süüdistab ärajäänud tuuris hoopiski ajakirjandust, kes ärajäänud tuurikontserte tehislikult ja klikkide nimel «paisutasid».

«Eelmisel aastal tekkis mul vigastus, mis sundis mind mõnda minu esinemist edasi lükkama,» kirjutas Hill augustis. «Kahjuks on mõnede meediaväljaannete kalduvus sensatsioonilisuse ja klikipõhiste pealkirjade poole loonud narratiivi, mis on mõjutanud ka meie Põhja-Ameerika tuuri piletimüüki. Sellega on õõnestatud nii mind kui ka minu kavatsusi ja pühendumust tuurile.»

Ka süüdistab Michél Hilli Fugeesi brändi määrimises oma kroonilise hilinemisega. Hill võttis Michéli süüdistust väga isiklikult, nii et järjekordsel kontserdil, kus Hill oli lavale hilinenud, käratas laulja fännidele, et neil on vedanud, et ta üldse lavale tuleb.

Ka sel nädalal ilmus Hill väidetavalt lavale alles kell 3 öösel, kuigi ta pidi esinema kell 20.