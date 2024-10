MEIE REBANE: VAT Teatri esimese preemia sai Tiina Rebane

Tiina Rebane lõpetas 1987 Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise erialal. Samal aastal rajas ta koos Aare Toikka ja teiste koolikaaslastega VAT Teatri. Tiina töötas VATis esmalt näitleja ja lavastajana, 1994 võttis lisaks enda kanda ka juhtimisrolli. 1990ndatel vedas Tiina Eesti Raadios kuuldemängusaadet «VAT Muinasjutt». Tiina juhtimisel on VAT korraldanud festivale «Vägivallata noorus», «Laste asi» ja «NB Festival». Just Tiina järjepideva töö tulemusena on VAT Teatril üle 20 aasta kogemusi ohtrates rahvusvahelistes projektides ja võrgustikes. Tiina initsiatiivil on VAT Teatri haridustegevused juba pika ajalooga ning kannavad teatri tegevustes olulist, lavastustegevusega läbipõimunud rolli. Tiina karge olek on kujundanud VAT Teatrist tegusa ja sihikindla organisatsiooni. VATi preemia nimigi on inspiratsiooni saanud just Tiinast endast ja seetõttu ei saa esimene «Meie Rebane» kuuluda ei kellelegi teisele kui talle.