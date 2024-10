Tähelepanu, seda peab iga tõlkija teadma!

«Sütitava sissejuhatuse» rubriigis kirjutab Doris Kareva: igal tekstil on tõlkija jaoks varjatud sõnum, iga teksti põhjas peitub tõlkija jaoks üks täht – mõjugu tekst esiotsa nagu boamao kägistus või armastav embus, igal juhul kohtab tõlkija seal midagi, mis on tema osa. Vestlusringe on seekordses numbris kaks, norra kirjanduse tõlkimisest ja räägivad Kadi-Riin Haasma eestvedamisel Ene Aschjem, Riina Hanso ja Sigrid Tooming ning Jaan Kaplinski luuletusest «Vercingetorix ütles» selle ühistööna ladina keelde tõlkinud klassikalised filoloogid Vallo Kask, Maria-Kristiina Lotman, Ivo Volt ja Neeme Näripä, keda suunab Elo-Mall Toomet.

Kas Juri Lotmani sedastus, et küpsedes lähevad paljud kirjanikud üle retooriliselt orientatsioonilt stilistilisele – ehk teisisõnu liiguvad keerulisemate väljendusviiside juurest lihtsamate juurde – leiab tõestust ka Harald Rajametsa Ariosto «Raevunud Orlando» ja Dante «Põrgu» tõlgete puhul, uurib oma artiklis Ülar Ploom. Erkki Bahovski tuletab meelde, et meil puudub võime näha maailma sellisena, nagu see on, toob välja ohu, mis valitseb kaamera sihtimisel poliitilise ja ajalookirjanduse tõlkimise juures vaid ühte kindlasse suunda, ning nimetab hulga teoseid, mida tõlkides meie pilt tänasest tegelikkusest võiks avarduda. Paul-Eerik Rummo aga kõneleb James Joyce´i põhjatustiililise tähtteose «Ulysses» teekonnast eesti keelde, mille võtavad kokku sõnad «seaduste järgi käimisel järgitagu nende vaimu, mitte kirjatähte».